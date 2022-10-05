Звездная капибара из интернета сама зарабатывает себе на еду

Водная свинка из Аргенины покорила просторы интернета и собирает миллионы просмотров.

«Я хожу летом на пляж, и он со мной. Там мы играем. Если прыгаю в воду с пирса, капибара тоже бросается и плавает рядом», – рассказывает владелец капибары Уолтер Берелла.

Животное, которого назвали Чурро (пончик), в семье Уолтера в прошлом году. Его нашли совсем маленького на улице, без мамы. Аргентинцы забрали малыша в дом и он отлично адаптировался.

Хозяева утверждают, что зверек очень сообразительный, умный и компанейский.

Сейчас чурро весит 60 кг. Его рацион состоит только из овощей и фруктов, на которые он фактически сам зарабатывает.

«Приемные родители» выкладывают в интернет забавные ролики с Чурро, которые набирают миллионы просмотров.