Звездная капибара из интернета сама зарабатывает себе на еду
2022-10-05
22:04
Водная свинка из Аргенины покорила просторы интернета и собирает миллионы просмотров.
«Я хожу летом на пляж, и он со мной. Там мы играем. Если прыгаю в воду с пирса, капибара тоже бросается и плавает рядом», – рассказывает владелец капибары Уолтер Берелла.
Животное, которого назвали Чурро (пончик), в семье Уолтера в прошлом году. Его нашли совсем маленького на улице, без мамы. Аргентинцы забрали малыша в дом и он отлично адаптировался.
Хозяева утверждают, что зверек очень сообразительный, умный и компанейский.
Сейчас чурро весит 60 кг. Его рацион состоит только из овощей и фруктов, на которые он фактически сам зарабатывает.
«Приемные родители» выкладывают в интернет забавные ролики с Чурро, которые набирают миллионы просмотров.
Опубликовано: Храмова Оксана
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