Станислав Садальский обвинил во лжи Юлию Меньшову

Заочная ссора Станислава Садальского и Юлии Меньшовой продолжается. Актер написал в своем Telegram-канале, что Юлия попала на федеральный канал по протекции своего знаменитого отца.

Юлия Меньшова достаточно часто и с гордостью говорит о своей работе на телеканале. Однако Садальский говорит, что она попала туда с помощью папы.

По его словам, именитому режиссеру даже пришлось уговаривать руководство канала взять на работу Юлию. Но во второй раз ее туда уже не звали.