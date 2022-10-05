Станислав Садальский обвинил во лжи Юлию Меньшову

2022-10-05

23:52

Заочная ссора Станислава Садальского и Юлии Меньшовой продолжается. Актер написал в своем Telegram-канале, что Юлия попала на федеральный канал по протекции своего знаменитого отца.

Юлия Меньшова достаточно часто и с гордостью говорит о своей работе на телеканале. Однако Садальский говорит, что она попала туда с помощью папы.

По его словам, именитому режиссеру даже пришлось уговаривать руководство канала взять на работу Юлию. Но во второй раз ее туда уже не звали.

Опубликовано: Светлана Репина









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