Спецслужбы США считают, что украинские власти санкционировали взрыв, в результате которого погибла дочь российского политолога Александра Дугина Дарья, сообщает New York Times.

По данным издания, украинцы также якобы нападали на представителей местной власти, сотрудничающих с россиянами, и на заводы в России.

Как сообщало NYT, на прошлой неделе спецслужбы поделились своей оценкой августовского теракта с представителями администрации президента Джо Байдена, а также осудили украинцев за действия без согласования с США, которые "могут спровоцировать то, что Россия начнет собственные атаки против высокопоставленных украинских чиновников".

По данным американских служб, вероятной целью атаки был Александр Дугин, а не его дочь Дарья, которая разделяла его взгляды и была комментатором в государственных СМИ.

Кто в данном случае передал критику Вашингтона в адрес Киева, и кто из украинских властей должна была санкционировать взрыв автомобиля Дугина, газета не сообщает. Американские официальные лица также оказали давление на украинцев, чтобы они поделились своими планами действий, чего украинская сторона часто не делала.

Советник Зеленского Михаил Подоляк в интервью NYT опроверг причастность киевских властей к теракту, в результате которого погибла Дугина.