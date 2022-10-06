США снимут санкции против Венесуэлы, что позволит экспортировать нефть в Европу

Администрация президента Джо Байдена планирует отменить некоторые санкции против Венесуэлы, что позволит стране увеличить добычу нефти, сообщает The Wall Street Journal.

Как добавляет газета, возможно восстановление экспорта нефти в США и Евросоюз.

Газета пояснила, что власти США также хотели бы разрешить американскому концерну Chevron возобновить добычу газа в Венесуэле в связи с обострением энергетического кризиса.

Газета утверждает, что давление на администрацию президента Байдена с целью отмены некоторых санкций в отношении режима Каракаса исходит от деловых кругов, заинтересованных в увеличении количества сырой нефти на мировых рынках.

The Wall Street Journal стало известно, что в переговорах с американской стороной участвовали не только власти Каракаса, но и часть венесуэльской оппозиции.

По данным издания, в ходе переговоров также обсуждается возможность разблокировки венесуэльскими властями сотен миллионов долларов, депонированных в американских банках. Эти средства будут использованы для увеличения импорта продуктов питания и лекарств в эту южноамериканскую страну.

В обмен на отмену санкций режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро возобновит диалог с внутриполитической оппозицией для организации свободных и справедливых президентских выборов в 2024 году.