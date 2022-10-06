Рогов: Украина стянула самое большое число техники и бойцов к Запорожью за всю СВО

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинские войска сконцентрировали впечатляющее количество сил на границах региона.

Утром 6 октября сотрудник военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что вооружённые силы Украины сконцентрировали самое большое количество солдат и боевой техники на линии разграничения в Запорожской области за всё время специальной военной операции, что не может не впечатлять.

По словам Рогова, киевские войска несут существенные потери при попытке контрнаступления на регион, однако ВСУ не прекращают осуществлять наступательные действия и не теряют боевого духа.