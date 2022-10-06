Стремоусов: на Херсонском направлении гибнут по 300 солдат ВСУ ежедневно
2022-10-06
10:24
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о потерях украинской армии при попытках наступать на регион.
Утром 6 октября заместитель главы временной гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении фактически остановлено, поскольку украинские войска теряют не менее трёхсот человек убитыми в регионе на ежедневной основе.
Вместе с тем Стремоусов подчёркивает, что вооружённые силы Украины стянули к линии разграничения Херсонской области большое количество техники образца НАТО, которая всё ещё представляет опасность.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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