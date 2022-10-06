Наступление ВСУ на севере Херсонской области остановлено
2022-10-06
10:55
Подразделения российской армии дали отпор ВСУ на севере Херсонской области.
Глава администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что продвижение украинской армии на севере региона остановлено.
"Никто не отступает. Наши военные выстроили надежные рубежи обороны. Укронацисты и наемники никуда не пройдут", — заявил Стремоусов.
Чиновник подчеркнул, что подразделения ВСУ заняли лишь несколько прифронтовых сел, которые находились на линии соприкосновения в так называемой "серой зоне" и никакого стратегического значения не представляли.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Польша предупреждает о диктате Германии в энергетической политике
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Госдеп: США не будут размещать американское ядерное оружие в Польше
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе