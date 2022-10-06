Наступление ВСУ на севере Херсонской области остановлено

Подразделения российской армии дали отпор ВСУ на севере Херсонской области.

Глава администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что продвижение украинской армии на севере региона остановлено.

"Никто не отступает. Наши военные выстроили надежные рубежи обороны. Укронацисты и наемники никуда не пройдут", — заявил Стремоусов.

Чиновник подчеркнул, что подразделения ВСУ заняли лишь несколько прифронтовых сел, которые находились на линии соприкосновения в так называемой "серой зоне" и никакого стратегического значения не представляли.