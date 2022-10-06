В Народной милиции ДНР сообщили об уничтожение 70 военнослужащих ВСУ

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 70 военнослужащих и одного танка украинской армии за сутки.

В своем официальном Telegram-канале Народная милиция ДНР рассказала о ходе проведения специальной операции на территории региона.

"В ходе прошедших суток украинские войска потеряли 70 военнослужащих. Уничтожен 1 танк, 4 бронированных и 10 специальных машин", — говорится в сводке.

В Народной милиции также сообщили о подавлении двух укрепленных огневых точек.