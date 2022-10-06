Лукашенко потребовал разобраться с ростом цен в Беларуси
2022-10-06
12:09
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал распоряжение правительству и Нацбанку внести предложения по регулированию роста цен на внутреннем рынке, сообщает БелТА.
На совещании у президента в четверг, 6 октября предметом обсуждения стала ценовая политика государства. С января по август текущего года инфляция в Беларуси составила 13,8%, при плане правительства выйти на 19% годовых.
«На такие высокие значения инфляции Совет Министров и Национальный банк должны были ответить жесткими мерами по сдерживанию цен», — отметил Лукашенко.
Президент предупредил правительство и НБ РБ, что несвоевременные меры по регулированию цен нивелировали все усилия по повышению зарплат и пенсий.
Опубликовано: Тарас Медведев
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