Кадыров заявил о желании «выйти на мировой рекорд» по количеству санкций

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что хочет выйти на мировой рекорд по количеству введенных против него персональных западных и американских санкций.

Ранее Кадыров был внесен в Книгу рекордов России как человек, против которого введено наибольшее количество санкций. При этом глава Чечни хочет «выйти на мировой рекорд» по количеству введенных персональных санкций со стороны западных стран и США.

Кадыров разъяснил, что многие люди хотят стать рекордсменами в какой-либо области и он «не исключение». При этом он никогда не мог подумать, что поставить мировой рекорд ему поможет Запад — «дальше буду выходить с показателями на международный уровень».

По словам главы Чечни, даже предварительные подсчеты показывают, что такого количество санкций еще «не удостаивался ни один противник США». Кадыров также считает, что ему повезло вдвойне, так как «вся соль в том, что побить такой рекорд не захочет ни один человек в мире».

О внесении Рамзана Кадырова в Книгу рекордов России стало известно 5 октября 2022 года. Сертификат о внесении Кадырову вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко на мероприятии ко Дню города Грозный.