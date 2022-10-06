Минобороны РФ: ВСУ неудачно попытались наступать на Купянском направлении

2022-10-06

14:29

В Минобороны России рассказали о неудачной попытки армии Украины совершить наступательную операцию на Купянском направлении.

6 октября глава пресс-службы Минобороны России по вопросам спецоперации генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что накануне вооружённые силы Украины попытались возобновить наступление на Купянском направлении фронта, выдвинувшись к населённым пунктам Першотравневое, Кисловка и Берестовое.

По словам Конашенкова, украинские войска направили в данные города три батальона, однако они потерпели поражение, отступив с потерями в 120 человек убитыми.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 