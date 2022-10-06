Минобороны РФ: ВСУ неудачно попытались наступать на Купянском направлении
2022-10-06
14:29
В Минобороны России рассказали о неудачной попытки армии Украины совершить наступательную операцию на Купянском направлении.
6 октября глава пресс-службы Минобороны России по вопросам спецоперации генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что накануне вооружённые силы Украины попытались возобновить наступление на Купянском направлении фронта, выдвинувшись к населённым пунктам Першотравневое, Кисловка и Берестовое.
По словам Конашенкова, украинские войска направили в данные города три батальона, однако они потерпели поражение, отступив с потерями в 120 человек убитыми.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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