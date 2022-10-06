Швеция сообщила о завершении расследования на месте утечек на «Северных потоках» и подтвердила возможность диверсий

Шведская Служба национальной безопасности сообщила, что завершила расследование на месте утечек на нитках газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В заявлении Службы национальной безопасности Швеции говориться, что на месте утечек произошли взрывы. Это означает, что версия с диверсиями на трубопроводах вполне вероятна. При этом отмечается, что на месте утечек «Северных потоков» уже снято оцепление.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что объективное расследование инцидентов на «Северных потоках» невозможно без участия российской стороны.

Такого же мнения придерживается представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Она считает, что недопуск собственника трубопровода к расследованию «это нонсенс». Однако Захарова подчеркнула, что это было ожидаемо.

Представитель МИД напомнила, что российскую сторону Запад точно также не допустил к расследованию крушения малазийского Boeing на востоке Украины в 2014 году. По ее словам, это означает, что коллективному Западу есть что скрывать, других причин по не допуску быть не может.