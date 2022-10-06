Минобороны РФ: войска России освободили Зайцево в ДНР

2022-10-06

14:33

Российские войска смогли восстановить контроль над населённым пунктом Зайцево в Донецкой Народной республике.

Днём четверга представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл ведомственный брифинг, в рамках которого сообщил о возобновлении интенсивных боёв между армиями РФ и Украины на Артёмовском направлении фронта. По словам Конашенкова, успех наступательной операции войск России в регионе привёл к освобождению Зайцева в ДНР.

Также Игорь Конашенков подчёркивает, что в ходе боёв за зайцево украинские военные потеряли 120 бойцов убитыми из числа 58-ой мотопехотной и 128-ой горно-штурмовой бригад вооружённых сил Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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