Владимир Рогов предупредил, что ВСУ готовят десантную операцию по захвату Запорожской АЭС

После объявления российских властей о переходе Запорожской АЭС в ведение «Росатома» ВСУ готовят очередную спецоперацию по силовому захвату, сообщил представитель военно-гражданской администрации.

Владимир Рогов отметил в интервью РИА Новости, что интенсивность артиллеристских атак в последние дни заметно увеличилась.

«Они прощупывают территорию для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе Запорожской АЭС с последующей попыткой захвата атомной станции», — отметил чиновник.

Рогов отметил, что для участия в операции в Николаевскую область прислали 450 прекрасно подготовленных боевиков из элитных подразделений ВСУ.