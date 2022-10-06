Владимир Рогов предупредил, что ВСУ готовят десантную операцию по захвату Запорожской АЭС

2022-10-06

14:34

После объявления российских властей о переходе Запорожской АЭС в ведение «Росатома» ВСУ готовят очередную спецоперацию по силовому захвату, сообщил представитель военно-гражданской администрации.

Владимир Рогов отметил в интервью РИА Новости, что интенсивность артиллеристских атак в последние дни заметно увеличилась.

«Они прощупывают территорию для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе Запорожской АЭС с последующей попыткой захвата атомной станции», — отметил чиновник.

Рогов отметил, что для участия в операции в Николаевскую область прислали 450 прекрасно подготовленных боевиков из элитных подразделений ВСУ.

Опубликовано: Тарас Медведев









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