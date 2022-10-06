Российская армия освободила посёлок городского типа Зайцево в ДНР

В Минобороны РФ рассказали об успешном освобождении российской армией посёлка городского типа Зайцево на Артёмовском направлении.

6 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что в результате наступления российской армии на Артёмовском направлении фронта был освобождён посёлок городского типа Зайцево в ДНР.

Конашенков добавил, что в ходе операции по освобождению населённого пункта на Артёмовском направлении служащие ВС РФ уничтожили более 120 бойцов 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.