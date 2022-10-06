Минобороны РФ: российские солдаты пресекли попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
2022-10-06
14:49
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об успешном пресечении ВС РФ попытки ВСУ совершить наступление на Купянском направлении фронта.
6 октября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал о провальной попытке Вооружённых сил Украины совершить наступление на Купянском направлении фронта.
Конашенков утверждает, что российские военные полностью отбили атаку ВСУ на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестово, уничтожив 120 украинских бойцов, 5 танков других видов вооружения противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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