Минобороны РФ: российские солдаты пресекли попытку наступления ВСУ на Купянском направлении

2022-10-06

14:49

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об успешном пресечении ВС РФ попытки ВСУ совершить наступление на Купянском направлении фронта.

6 октября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал о провальной попытке Вооружённых сил Украины совершить наступление на Купянском направлении фронта.

Конашенков утверждает, что российские военные полностью отбили атаку ВСУ на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестово, уничтожив 120 украинских бойцов, 5 танков других видов вооружения противника.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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