ВКС России уничтожили 3 понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец

2022-10-06

15:08

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении трёх понтонных переправ ВСУ через реку Ингулец.

В четверг, 6 октября 2022 года, глава Управления пресс-службы и информации МО РФ Игорь Конашенков заявил, что российские воздушно-космические нанесли высокоточные удар по понтонным мостам Вооружённых сил Украины через реку Ингулец.

Конашенков уточнил, что в результате ударов ВКС России были уничтожены три понтонные переправы в районах населённых пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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