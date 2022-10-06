ВКС России уничтожили 3 понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении трёх понтонных переправ ВСУ через реку Ингулец.

В четверг, 6 октября 2022 года, глава Управления пресс-службы и информации МО РФ Игорь Конашенков заявил, что российские воздушно-космические нанесли высокоточные удар по понтонным мостам Вооружённых сил Украины через реку Ингулец.

Конашенков уточнил, что в результате ударов ВКС России были уничтожены три понтонные переправы в районах населённых пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области.