Представитель ЛНР в России Родион Мирошник утверждает, что украинские войска сконцентрировали до десяти тысяч бойцов возле городов Торское и Северск.

6 октября посол Луганской Народной республики в Москве Родион Мирошник сообщил, что армия Украины собрала до десяти тысяч солдат возле городов Торское и Северск в ДНР, стянув к данным населённым пунктам также тяжёлую технику и реактивные системы залпового огня в частности.

В тот же день лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что наиболее тяжёлым участком фронта в регионе остаётся зона возле Красного Лимана.