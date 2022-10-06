Мирошник: ВСУ стянули 10 тысяч солдат к Северску и Торскому
2022-10-06
15:09
Представитель ЛНР в России Родион Мирошник утверждает, что украинские войска сконцентрировали до десяти тысяч бойцов возле городов Торское и Северск.
6 октября посол Луганской Народной республики в Москве Родион Мирошник сообщил, что армия Украины собрала до десяти тысяч солдат возле городов Торское и Северск в ДНР, стянув к данным населённым пунктам также тяжёлую технику и реактивные системы залпового огня в частности.
В тот же день лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что наиболее тяжёлым участком фронта в регионе остаётся зона возле Красного Лимана.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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