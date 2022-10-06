МО РФ: ВСУ отброшены от линии обороны армии России на всех направлениях
2022-10-06
15:28
Российские военные смогли отбросить группировки ВСУ от линий обороны на всех направлениях фронта.
Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные смогли отбросить солдат вооружённых сил Украины от линии обороны ВС РФ по всем направлениям спецоперации. По словам Конашенкова, в ходе операции по оттеснило украинских солдат были ликвидированы 6 танков армии Украины, восемь бронированных машин и свыше ста человек личного состава.
В тот же день временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что Краснолиманское направление продолжает оставаться самым напряжённым участком фронта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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