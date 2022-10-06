Матвиенко: Россия готова остановить спецоперацию на своих условиях

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко утверждает, что Москва может прекратить специальную военную операцию, если Киев пойдёт на переговоры и примет позицию России.

6 октября глава Совета федерации РФ Валентина Матвиенко публично предложила парламентам России и Украины прямо сейчас начать мирные переговоры. По словам Матвиенко, российское правительство готово прекратить боевые действия и закончить спецоперацию, если Владимир Зеленский и киевские власти согласятся на условия России.

Валентина Матвиенко отметила, что в случае, если Украина согласится на новые переговоры, что в Киеве должны иметь в виду нежелание Москвы обсуждать ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, так как данные регионы уже стали частью российского государства.