Матвиенко: Россия готова остановить спецоперацию на своих условиях
2022-10-06
15:41
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко утверждает, что Москва может прекратить специальную военную операцию, если Киев пойдёт на переговоры и примет позицию России.
6 октября глава Совета федерации РФ Валентина Матвиенко публично предложила парламентам России и Украины прямо сейчас начать мирные переговоры. По словам Матвиенко, российское правительство готово прекратить боевые действия и закончить спецоперацию, если Владимир Зеленский и киевские власти согласятся на условия России.
Валентина Матвиенко отметила, что в случае, если Украина согласится на новые переговоры, что в Киеве должны иметь в виду нежелание Москвы обсуждать ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, так как данные регионы уже стали частью российского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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