6 октября ВРИО губернатора Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Илона Маска в оказании военной помощи армии Украины.

В четверг временно исполняющий обязанности губернатора Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что спутниковые системы Илона Маска Starlink сотрудничают с официальным Киевом, передавая вооружённым силам Украины разведданные с космоса, которые используются украинскими войсками для наводки артиллерийских ударов по позициям российских военных.

По мнению Балицкого, Маск уже втянут в боевые действия, как и многие западные бизнесмены, поскольку для них тема украинского конфликта является выгодной в финансовом плане.