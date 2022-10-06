Балицкий: спутники Илона Маска наводят артиллерию ВСУ для ударов по России
2022-10-06
15:50
6 октября ВРИО губернатора Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Илона Маска в оказании военной помощи армии Украины.
В четверг временно исполняющий обязанности губернатора Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что спутниковые системы Илона Маска Starlink сотрудничают с официальным Киевом, передавая вооружённым силам Украины разведданные с космоса, которые используются украинскими войсками для наводки артиллерийских ударов по позициям российских военных.
По мнению Балицкого, Маск уже втянут в боевые действия, как и многие западные бизнесмены, поскольку для них тема украинского конфликта является выгодной в финансовом плане.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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