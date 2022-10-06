Список всех уехавших знаменитостей с начала спецоперации опубликован в сети

В сети опубликован список всех известных личностей РФ, покинувших страну с запуском спецоперации России в Украине.

Представители СМИ обратили внимание, что многие артисты отечественной эстрады покинули государство из-за протеста. Они уехали за рубеж после начала спецоперации РФ в Донбассе.

Отток знаменитостей за границу продолжается до сей поры.

Сначала Россию покинули Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Земфира и Андрей Макаревич. Позже к ним присоединились Дмитрий Крымов, Анастасия Бигрина, Евгений Ромашов, Анита и Федор Стрелковы.

Журналисты заметили, что большинство артистов для ПМЖ избирает Израиль. Об этом сообщает издание "Вокруг ТВ".