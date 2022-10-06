Fox News: американцы недовольны возможной причастностью правительства США к диверсиям на «Северных потоках»

На телеканале Fox News прозвучало мнение о том, что правительство США — самая заинтересованная сторона в диверсиях на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Ведущий телеканала Такер Карлсон заявил, что сегодня американцы не верят заявлению Белого дома о «российской дезинформации» по причастности США к диверсиям на трубопроводах «Северных потоков». Он подчеркнул, что сообщение якобы о «российской дезинформации» прозвучало от президента США Джо Байдена раньше, чем выдвинутая версия Россией.

Он напомнил, как официальный представитель Белого дома Джон Кирби рассуждал о разрушении трубопроводов «Северных потоков» еще до обнаружения утечек. Кроме того, американский лидер Джо Байден практически прямо угрожал «покончить с российским газопроводами».

При этом Кирби отрицает любую причастность США к диверсиям на «Северных потоках» и утверждает, что это «просто российская дезинформация». Он также отметил, что на данный момент идет расследование, но не уточнил, почему Россию к этому расследованию не допускают, хотя она фактически является собственником трубопроводов.

Кирби также попытался переложить ответственность на саму Россию, однако американцы в это также не верят, потому что российской стороне это попросту было невыгодно. Проблема состоит в том, что теперь трубопроводы нельзя использовать для разрешения энергетического кризиса.