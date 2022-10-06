Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на нефть для США

Авторитетное информационное агентство Bloomberg сообщает, что нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, повысила ноябрьские цены на нефть для США и Азии.

Saudi Aramco сообщила, что увеличивает цены на средние и тяжелые и средние сорта для Азии на 25 центов за баррель. Примечательно, что повышение цен для азиатских заказчиков является формальным, так как если сравнивать цены на нефть с предыдущими месяцами, то окажется, что общая стоимость в реальности опустилась на 10 центов.

При этом нефтяная компания Саудовской Аравии снизила отпускные цены на средние и тяжелые сорта нефти для Средиземноморья и Северо-Западной Европы. Среднее снижение составило около 10 центов.

Цены на нефть Saudi Aramco для США повысились на 20 центов. Аналитики считают, что американцы «не почувствуют эту разницу», так как Саудовская Аравия занимает небольшую долю на американском рынке.

5 октября 2022 года страны-экспортеры нефти на министерском заседании ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Тем не менее, в разъяснении решения говориться, что снижение произойдет не от реальных объемов, а от квот (то есть, реальное снижение добычи нефти составит порядка 1 миллиона баррелей в сутки).

Тем не менее, накануне объявления решения о сокращении добычи нефти цены на эталонную марку Brent начали расти. По состоянию на день принятия решения они составили около 94 долларов за баррель. Аналитики говорят о возможном дальнейшем росте цен на нефть до «пикового значения» — максимальной отпускной стоимости, которую смогут позволить себе заказчики.