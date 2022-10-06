Зеленский призвал Запад нанести превентивный ядерный удар по России
2022-10-06
18:13
Владимир Зеленский обратился к западным лидерам с призывом первыми атаковать Россию ядерным оружием.
В четверг Владимир Зеленский выступил на полях австралийского аналитического центра "Институт Лоуи", где публично обратился к лидерам коллективного Запада и стран-участниц НАТО с просьбой о нанесении упреждающего ядерного удара по территории Российской Федерации.
По мнению Зеленского, западные войска должны первыми атаковать Россию с применением ядерного оружия, а не ждать, пока Владимир Путин отдаст аналогичный приказ о нанесении ядерного удара по государствам Запада. Владимир Зеленский уверен, что в таком случае Москва осознает все последствия применения оружия массового поражения в Украине или на территории любой другой страны.
Примечательно, что накануне Владимир Путин заявил о том, что Россия не станет применять свой ядерный потенциал в случаях, которые не соответствуют ядерной доктрине РФ, предполагающей использования ядерного оружия лишь тогда, когда само существование российского государства и его союзников поставлено под угрозу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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