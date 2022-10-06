Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине
2022-10-06
18:23
Джо Байден сообщил, что мог бы встретиться с Владимиром Путиным для личных переговоров на полях саммита "Большой двадцатки".
Вечером 6 октября американский президент Джозеф Байден пообщался с местными журналистами, которые поинтересовались у него, готов ли он лично встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии, обсудив с президентом России возможные пути мирного урегулирования украинского конфликта.
В ответ Байден сообщил, что пока не думал об этом, но допускает личную встречу и переговоры с Путиным на полях "Большой Двадцатки". Примечательно, что саммит G20 стартует на Бали уже 15 ноября и продлится двое суток.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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