Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине

Джо Байден сообщил, что мог бы встретиться с Владимиром Путиным для личных переговоров на полях саммита "Большой двадцатки".

Вечером 6 октября американский президент Джозеф Байден пообщался с местными журналистами, которые поинтересовались у него, готов ли он лично встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии, обсудив с президентом России возможные пути мирного урегулирования украинского конфликта.

В ответ Байден сообщил, что пока не думал об этом, но допускает личную встречу и переговоры с Путиным на полях "Большой Двадцатки". Примечательно, что саммит G20 стартует на Бали уже 15 ноября и продлится двое суток.