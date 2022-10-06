Людей смыло во время религиозной церемонии индийском округе Джалпайгури
2022-10-06
18:52
Внезапно возникшее наводнение в Индии на берегу реки Мал унесло жизни восьми человек, сообщает агентство Xinhua.
Несколько сотен людей пришли на берег индийской реки Мал, чтобы принять участие в сакральной церемонии погружения в воду.
Резкий подъем воды начал буквально смывать людей сильным течением.
Внезапно начавшееся наводнение стоило жизни 8 человек, еще 40 считаются пропавшими без вести. 13 человек с травмами доставлены в больницу.
Причины стихийного бедствия сейчас выясняются.
Опубликовано: Храмова Оксана
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