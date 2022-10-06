Людей смыло во время религиозной церемонии индийском округе Джалпайгури

Внезапно возникшее наводнение в Индии на берегу реки Мал унесло жизни восьми человек, сообщает агентство Xinhua.

Несколько сотен людей пришли на берег индийской реки Мал, чтобы принять участие в сакральной церемонии погружения в воду.

Резкий подъем воды начал буквально смывать людей сильным течением.

Внезапно начавшееся наводнение стоило жизни 8 человек, еще 40 считаются пропавшими без вести. 13 человек с травмами доставлены в больницу.

Причины стихийного бедствия сейчас выясняются.