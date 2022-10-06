Зеленский потребовал от НАТО нанести ядерный удар по России

Украинский президент попросил у НАТО нанести по России превентивный. ядерный удар.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо не допустить использование Россией ядерных ракет.

"Что должно делать НАТО? Оно должно пресечь использование Россией ядерного оружия", - заявил Зеленский.

Затем Зеленский потребовал от стран НАТО ударить по Российской Федерации превентивно.

Я снова обращаюсь к мировому сообществу. Необходимо нанести превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они используют ядерное оружие.