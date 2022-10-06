Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по РФ до начала ядерной войны
2022-10-06
20:27
Владимир Зеленский попросил страны НАТО первыми атаковать Россию до того, как она применит ядерное оружие.
6 октября Владимир Зеленский выступил на заседании аналитического центра Австралии, где сообщил, что страны НАТО обязаны нанести превентивный удар по России, а не ждать, пока Москва сама применит ядерное оружие в контексте украинского конфликта или противостояния с Западом.
По мнению Зеленского, упреждающий удар НАТО продемонстрирует России решимость альянса отвечать на любые угрозы, которые Владимир Путин может предложить западному миру.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Кевин Спейси, обвиняемый в сексуальном насилии над подростком, предстал перед судом в Нью-Йорке
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Газманов, Чичерина и Расторгуев попали в новый санкционный список Евросоюза
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе