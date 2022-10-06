Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по РФ до начала ядерной войны

Владимир Зеленский попросил страны НАТО первыми атаковать Россию до того, как она применит ядерное оружие.

6 октября Владимир Зеленский выступил на заседании аналитического центра Австралии, где сообщил, что страны НАТО обязаны нанести превентивный удар по России, а не ждать, пока Москва сама применит ядерное оружие в контексте украинского конфликта или противостояния с Западом.

По мнению Зеленского, упреждающий удар НАТО продемонстрирует России решимость альянса отвечать на любые угрозы, которые Владимир Путин может предложить западному миру.