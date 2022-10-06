Газманов, Чичерина и Расторгуев попали в новый санкционный список Евросоюза
2022-10-06
21:42
Евросоюз утвердил в четверг, 6 октября, решение о введении санкций еще в отношении 30 человек и семи юридических лиц, сообщает Reuters.
Список был опубликован в четверг в официальном журнале Евросоюза.
В список, кроме прочих, вошли певцы Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, политолог Александр Дугин, глава Центризбиркома России Элла Памфилова и заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.
Ограничения также распространяются на российское государственное предприятие "Госзнак", отвечающее за печать валюты и официальных документов, завод Дегтярева, КБ "Факел", завод "Авангард" и корпорацию "Иркут", производящую оружие для российских военных.
Ранее Совет Евросоюза одобрил решение о введении нового пакета экономических и индивидуальных санкций против России. Совет ЕС также постановил, что отныне географический охват введенных 23 февраля ограничений, к которым относится, в частности, запрет на ввоз товаров из неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей, также будет распространяться на территории Запорожской и Херсонской областей, неподконтрольных Украине.
Опубликовано: Николай Скира
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