Газманов, Чичерина и Расторгуев попали в новый санкционный список Евросоюза

Евросоюз утвердил в четверг, 6 октября, решение о введении санкций еще в отношении 30 человек и семи юридических лиц, сообщает Reuters.

Список был опубликован в четверг в официальном журнале Евросоюза.

В список, кроме прочих, вошли певцы Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, политолог Александр Дугин, глава Центризбиркома России Элла Памфилова и заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

Ограничения также распространяются на российское государственное предприятие "Госзнак", отвечающее за печать валюты и официальных документов, завод Дегтярева, КБ "Факел", завод "Авангард" и корпорацию "Иркут", производящую оружие для российских военных.

Ранее Совет Евросоюза одобрил решение о введении нового пакета экономических и индивидуальных санкций против России. Совет ЕС также постановил, что отныне географический охват введенных 23 февраля ограничений, к которым относится, в частности, запрет на ввоз товаров из неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей, также будет распространяться на территории Запорожской и Херсонской областей, неподконтрольных Украине.