Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский превратился в монстра, руками которого Запад хочет уничтожить мир.

6 октября официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила подписчикам, что военная помощь западных стран превратила президента Украины Владимира Зеленского в монстра.

Захарова считает, что «накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский» благодаря оружию Запада может уничтожить всё человечество, начав ядерную войну.