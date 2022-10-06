Захарова: Запад может уничтожить планету руками Зеленского

2022-10-06

22:08

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский превратился в монстра, руками которого Запад хочет уничтожить мир.

6 октября официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила подписчикам, что военная помощь западных стран превратила президента Украины Владимира Зеленского в монстра.

Захарова считает, что «накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский» благодаря оружию Запада может уничтожить всё человечество, начав ядерную войну.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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