ВСУ обстреляли российский посёлок Тёткино в Курской области
2022-10-06
22:46
Курский губернатор Роман Старовой заявил, что украинские военные в очередной раз открыли огонь по приграничному российскому посёлку Тёткино.
В четверг ночью, 6 октября 2022 года, губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале сообщила, что служащие Вооружённых сил Украины выпустили не менее 10 снарядом по приграничному посёлку городского типа Тёткино, повредив несколько жилых домов.
Старовойт добавил, что в результате очередного обстрела курского посёлка со стороны Украины в укрытии, предположительно, из-за сердечного скончался семидесятидвухлетний местный житель.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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