Экс-канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала политический кризис в Европе.

Ранее занимавшая должность канцлера Германии Ангела Меркель прокомментировала сложившуюся ситуации на территории Европейского континента.

По словам Меркель, мира в Европе невозможно достичь без участия Российской Федерации.

"Прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России", - заявила экс-канцлер Германии.

При этом нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц хоть и пытался выстроить диалог с Россией, но все равно призывает к санкциям.