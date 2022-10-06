Ангела Меркель: Без России в Европе не может быть мира

2022-10-06

23:46

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала политический кризис в Европе.

Ранее занимавшая должность канцлера Германии Ангела Меркель прокомментировала сложившуюся ситуации на территории Европейского континента.

По словам Меркель, мира в Европе невозможно достичь без участия Российской Федерации.

"Прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России", - заявила экс-канцлер Германии.

При этом нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц хоть и пытался выстроить диалог с Россией, но все равно призывает к санкциям.

Опубликовано: Николай Скира









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