Ангела Меркель: Без России в Европе не может быть мира
2022-10-06
23:46
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала политический кризис в Европе.
Ранее занимавшая должность канцлера Германии Ангела Меркель прокомментировала сложившуюся ситуации на территории Европейского континента.
По словам Меркель, мира в Европе невозможно достичь без участия Российской Федерации.
"Прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России", - заявила экс-канцлер Германии.
При этом нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц хоть и пытался выстроить диалог с Россией, но все равно призывает к санкциям.
Опубликовано: Николай Скира
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