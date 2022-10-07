Египетские археологи обнаружили саркофаг казначея фараона Рамзеса II
2022-10-07
00:48
Находка была сделана 70-летней женщиной-археологом по имени Ола Эль-Агизи. Она спустилась в гробницу в ведре, подвешенном к веревочной лебедке.
Саркофаг из розового гранита был обнаружен археологом и ее командой в 32 километрах от Каира, в некрополе Саккара.
В нем был захоронен казначей самого могущественного фараона Египта Рамзеса II, который правил в 13 в. до н.э.
Имя казначея - Птах-Эм-Виа. Этот человек управлял царской казной Египта, распоряжался приношениями всем египетским богам и скотом.
Архитектор Ола Эль-Агизи является почетным профессором египетского языка на кафедре археологии в Каирском университете.
Свои изыскания на царском могильнике она начала еще в 2005 году. А остатки гробницы Птах-Эм-Виа были обнаружены ею только спустя 15 лет - в мае 2021 года.
В погребальную камеру ученой удалось попасть благодаря тому, что ее командой была была обнаружена вертикальная шахта, которую пришлось раскапывать в течение недели.
Найденный саркофаг сохранился почти целиком, лишь часть его крышки была сломана, обломки от нее лежали рядом.
А вот мумии внутри не оказалось.
Хотя тело казначея пропало, наиболее ценной находкой для изучения древнеегипетской истории является сам саркофаг.
Дело в том, что на нем были вырезаны изображения богини неба Нут, которые свидетельствуют о близости казначея к фараону.
Команда Эль-Агизи называет извлеченный из древнего захоронения саркофаг открытием мечты и подчеркивает особую историческую ценность этой находки.
Опубликовано: Наталья Павлова
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