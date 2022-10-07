Египетские археологи обнаружили саркофаг казначея фараона Рамзеса II

Находка была сделана 70-летней женщиной-археологом по имени Ола Эль-Агизи. Она спустилась в гробницу в ведре, подвешенном к веревочной лебедке.

Саркофаг из розового гранита был обнаружен археологом и ее командой в 32 километрах от Каира, в некрополе Саккара.

В нем был захоронен казначей самого могущественного фараона Египта Рамзеса II, который правил в 13 в. до н.э.

Имя казначея - Птах-Эм-Виа. Этот человек управлял царской казной Египта, распоряжался приношениями всем египетским богам и скотом.

Архитектор Ола Эль-Агизи является почетным профессором египетского языка на кафедре археологии в Каирском университете.

Свои изыскания на царском могильнике она начала еще в 2005 году. А остатки гробницы Птах-Эм-Виа были обнаружены ею только спустя 15 лет - в мае 2021 года.

В погребальную камеру ученой удалось попасть благодаря тому, что ее командой была была обнаружена вертикальная шахта, которую пришлось раскапывать в течение недели.

Найденный саркофаг сохранился почти целиком, лишь часть его крышки была сломана, обломки от нее лежали рядом.

А вот мумии внутри не оказалось.

Хотя тело казначея пропало, наиболее ценной находкой для изучения древнеегипетской истории является сам саркофаг.

Дело в том, что на нем были вырезаны изображения богини неба Нут, которые свидетельствуют о близости казначея к фараону.

Команда Эль-Агизи называет извлеченный из древнего захоронения саркофаг открытием мечты и подчеркивает особую историческую ценность этой находки.