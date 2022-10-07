Итальянцы из-под Неаполя получили тяжелое отравление мандрагорой

2022-10-07

01:24

Жертвами ядовитого растения стали десять человек. Они госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии.

Этот красивый с виду цветок является смертельно опасным. Очевидно, его листья попали в тарелки жителей городка Поццуоли вместо шпината.

После отравления у людей резко ухудшилось самочувствие, начались зрительные галлюцинации и сильные боли в животе.

Среди отравившихся есть люди разных возрастов - от 12 до 85 лет. Это представители двух семей, которые, скорее всего, приобрели зелень в небольших местных лавочках.

Медики предполагают, что количество пострадавших может увеличиться в самое ближайшее время, поэтому бригады скорой помощи готовы к новым вызовам.

В связи с экстренным происшествием итальянские карабинеры начали рейды по неаполитанским магазинчикам и изъяли оттуда большие партии зелени.

В ходе расследования предполагается отследить цепочку поставок зелени в магазины и удалить из продажи опасное растение.

Опубликовано: Наталья Павлова









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