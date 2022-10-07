Колташов предложил отказаться от долларовой системы, чтобы преодолеть мировой кризис
2022-10-07
02:39
Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что отказ от долларовой системы поможет справиться с кризисом в мировой экономике.
По его словам, политика центробанков Запада негативно влияет на экономическую ситуацию в мире. Из-за повышения ставок в Евросоюзе нарастает инфляция.
Рост доллара ослабляет национальные валюты и экономики, что особенно опасно для развивающихся стран.
Колташов считает, что в такой ситуации странам нужно обходить долларовую систему, выстраивая другие связи.
Опубликовано: Светлана Репина
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