Колташов предложил отказаться от долларовой системы, чтобы преодолеть мировой кризис

Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что отказ от долларовой системы поможет справиться с кризисом в мировой экономике.

По его словам, политика центробанков Запада негативно влияет на экономическую ситуацию в мире. Из-за повышения ставок в Евросоюзе нарастает инфляция.

Рост доллара ослабляет национальные валюты и экономики, что особенно опасно для развивающихся стран.

Колташов считает, что в такой ситуации странам нужно обходить долларовую систему, выстраивая другие связи.