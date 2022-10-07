Колташов предложил отказаться от долларовой системы, чтобы преодолеть мировой кризис

2022-10-07

02:39

Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что отказ от долларовой системы поможет справиться с кризисом в мировой экономике.

По его словам, политика центробанков Запада негативно влияет на экономическую ситуацию в мире. Из-за повышения ставок в Евросоюзе нарастает инфляция.

Рост доллара ослабляет национальные валюты и экономики, что особенно опасно для развивающихся стран. 

Колташов считает, что в такой ситуации странам нужно обходить долларовую систему, выстраивая другие связи.

Опубликовано: Светлана Репина









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