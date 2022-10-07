Лавров объяснил, почему Орбакайте не стоит даже думать об эмиграции

Продюсер Сергей Лавров уверен, что Кристине Орбакайте не стоит уезжать из России, несмотря на то, что у нее есть недвижимость в Соединенных Штатах.

По его мнению, певица не сможет зарабатывать там, поскольку ее творчество за границей никому не интересно.

Лавров сказал, что «семейка» уже начала понимать, как не следует себя вести. Он считает, что семья знаменитостей плюнула в колодец, из которого пила воду.