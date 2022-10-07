ЕС направит в Армению миссию для помощи в демаркации границы с Азербайджаном

Прогресс был достигнут по итогам обсуждений в четверг в Праге между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Эммануэлем Макроном и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Европейский союз направит в Армению к границе с Азербайджаном «гражданскую миссию» для «укрепления доверия» между двумя странами и внесения вклада в демаркацию границ, заявили заинтересованные стороны в пятницу (7 октября).

Таковы итоги четырехсторонней встречи с Францией в Праге.

«Миссия начнется в октябре и продлится максимум два месяца. Цель этой миссии – установить доверие и своими отчетами внести вклад в работу комиссий по делимитации границы», – отмечается в совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.