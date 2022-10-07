ЕС направит в Армению миссию для помощи в демаркации границы с Азербайджаном
2022-10-07
06:43
Прогресс был достигнут по итогам обсуждений в четверг в Праге между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Эммануэлем Макроном и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Европейский союз направит в Армению к границе с Азербайджаном «гражданскую миссию» для «укрепления доверия» между двумя странами и внесения вклада в демаркацию границ, заявили заинтересованные стороны в пятницу (7 октября).
Таковы итоги четырехсторонней встречи с Францией в Праге.
«Миссия начнется в октябре и продлится максимум два месяца. Цель этой миссии – установить доверие и своими отчетами внести вклад в работу комиссий по делимитации границы», – отмечается в совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Министерство юстиции признало рэпера Oxxxymiron и писателя Глуховского иноагентами
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине