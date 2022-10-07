Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России

По словам Зеленского, НАТО должно предотвратить возможность применения Россией ядерного оружия, а в случае необходимости упреждающими ударами. Зеленский подчеркнул важность превентивных мер во время выступления перед Институтом Лоуи в четверг.

«НАТО должно исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но важно, и именно поэтому я обращаюсь к международному сообществу, как и перед 24 февраля, чтобы это были превентивные удары, чтобы они знали, что их ждет, если они их нанесут», - заявил Зеленский.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позже решил нивелировать апокалиптическую риторику своего лидера и отметил, что речь шла о событиях до 24 февраля, хотя из контекста выступления совершенно ясно выходит иное.



В своем выступлении президент Украины отказался от уступок территорий Украины, для того чтобы добиться мира. «Агрессора не следует вознаграждать за начало войны, а нужно победить», - отметил украинский президент.