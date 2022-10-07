Ангела Меркель вновь выступила за мир с Россией и предупредила, что угрозы Путина - не блеф
2022-10-07
09:17
Бывший канцлер Ангела Меркель предупредила, что не стоит считать угрозы России блефом или игнорировать их
Нападение на Украину стало «глубоким поворотным моментом», заявила Меркель в четверг вечером на церемонии, посвященной 77-летию «Süddeutsche Zeitung» в Мюнхене.
«Нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам и относиться к ним серьезно, а не отвергать их как блеф», -сказала политик.
Она еще раз подчеркнула, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.
«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась», — сказала она.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине