Ангела Меркель вновь выступила за мир с Россией и предупредила, что угрозы Путина - не блеф

Бывший канцлер Ангела Меркель предупредила, что не стоит считать угрозы России блефом или игнорировать их

Нападение на Украину стало «глубоким поворотным моментом», заявила Меркель в четверг вечером на церемонии, посвященной 77-летию «Süddeutsche Zeitung» в Мюнхене.

«Нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам и относиться к ним серьезно, а не отвергать их как блеф», -сказала политик.

Она еще раз подчеркнула, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.

«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась», — сказала она.