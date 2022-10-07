Невеста показала не только обручальное кольцо, но и неприличного жениха
2022-10-07
10:35
Женщины, получившие предложение руки и сердца, порой любят похвастаться в соцсетях подаренными обручальными кольцами.
Героиня данной истории вызвала у людей недоумение по совершенно другой причине.
Она сфотографировала свою руку с бриллиантовым украшением, приписав, что получила кольцо мечты от мужчины мечты.
И всё бы замечательно, если бы этот самый мужчина мечты тоже не засветился в кадре на заднем плане. Причём незнакомец занят мочеиспусканием.
Пользователи и смеются, и возмущаются, глядя на подобное фото.
Есть подозрение, что дама намеренно хотела эпатировать народ, ведь если она не заметила писающего жениха, то её наблюдательность оставляет желать лучшего.
Ей иронично желают счастья — по крайней мере, будущий благоверный ещё до свадьбы продемонстрировал отсутствие культуры и приличий.
Опубликовано: Игнат ветров
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