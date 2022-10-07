Невеста показала не только обручальное кольцо, но и неприличного жениха

Женщины, получившие предложение руки и сердца, порой любят похвастаться в соцсетях подаренными обручальными кольцами.

Героиня данной истории вызвала у людей недоумение по совершенно другой причине.

Она сфотографировала свою руку с бриллиантовым украшением, приписав, что получила кольцо мечты от мужчины мечты.

И всё бы замечательно, если бы этот самый мужчина мечты тоже не засветился в кадре на заднем плане. Причём незнакомец занят мочеиспусканием.

Пользователи и смеются, и возмущаются, глядя на подобное фото.

Есть подозрение, что дама намеренно хотела эпатировать народ, ведь если она не заметила писающего жениха, то её наблюдательность оставляет желать лучшего.

Ей иронично желают счастья — по крайней мере, будущий благоверный ещё до свадьбы продемонстрировал отсутствие культуры и приличий.