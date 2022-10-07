Лавров считает, что Орбакайте не построит карьеру в США

Музыкальный продюсер Сергей Лавров убеждён, что творчество Кристины Орбакайте не будет интересно американской публике. Есть информация, что певица собирается отправиться в США на ПМЖ.

В последнее время появилась информация, что Кристина Орбакайте собирается покинуть РФ вслед за своей матерью Аллой Пугачевой.

Сергей Лавров высказался по поводу. Музыкальный продюсер убеждён, что за рубежом слушатели не найдут творчество Орбакайте интересным.

"PopCornNews" передаёт слова деятеля музыкальной индустрии: "Она там никто и звать ее никак. Поэтому где родился, там и пригодился. Я считаю, эта семейка начала понимать, как не следует себя вести".

Лавров уверен, что Пугачева и Орбакайте осознают, что плюнули в колодец, из которого пили.