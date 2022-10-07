The Wall Street Journal: Украина просит США о поставках ракет ATACMS для ударов по Крыму

Авторитетное издание The Wall Street Journal сообщило, что Киев запросил у Вашингтона ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) большой дальности стрельбы для нанесения ударов по Крыму.

Украина не первый раз пытается получить от США ракеты большой дальности стрельбы, однако источники в американскому конгрессу утверждают, что теперь ракеты ATACMS необходимы для нанесения ударов по Крыму.

При этом США раз за разом отказывают в поставках любых ракет с дальностью более 80 километров. Несмотря на заверения Киева о том, что они не будет использоваться для нанесения ударов по российской территории, Вашингтон «не хочет рисковать».

Ранее заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружением МИД РФ Константин Воронцов заявил, что США приближают ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения между Россией и НАТО. По словам Воронцова, это происходит из-за продолжающихся поставок вооружения украинской стороне.

В последний одобренный пакет военной помощи Украины в размере 625 миллионов долларов входят четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин.