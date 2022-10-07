ЕС подтвердил возможность разморозить активы российских инвесторов

Европейская комиссия (ЕК) подтвердила, что страны Европейского союза (ЕС) могут разморозить активы российских инвесторов, однако для этого необходимо иметь разрешения от европейских регуляторов.

В официальном журнале ЕС подтверждается, что компетентные органы той или иной страны, входящей в еврозону, имеют право выдать разрешение на разморозку денежных средств или активов, которые принадлежат Национальному расчетному депозитарию (НРД).

Кроме того, ЕС допускает возможность предоставления денежных средств «и других экономических ресурсов» российскому депозитари. Для этого НРД обязан выполнить ряд условий, о которых объявят компетентные органы страны ЕС, в которой находятся активы.

При этом государство Европейского союза обязано уведомить других членов еврозоны обо всех выданных разрешениях для разморозки активов российских инвесторов в течение двух недель, с момента выданного документа.

Фактически это означает, что физические и юридические лица РФ, не попавшие под санкции Европейского союза, могут разморозить свои финансовые и материальные активы с странах еврозоны. Для этого необходимо просто получить соответствующий документ.