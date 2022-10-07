Der Freitag: западным СМИ запретили подозревать США в диверсиях на «Северных потоках»

Авторитетное издание Der Freitag сообщает, что многие средства массовой информации в ЕС и США подозревают американские спецслужбы в диверсиях на газопроводах «Северные потоки».

Американским властям не нравится, что разборы западных СМИ «зачастую носят весьма односторонний характер», поэтому фактически им запретили подозревать США в диверсиях на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». В Вашингтоне опасаются за свою репутацию и категорически отвергают все подозрения в диверсиях.

Многие западные СМИ также опасаются за свою репутацию: если они включат США в «личный» список подозреваемых, то могут оказаться под санкциями или вовсе закрытыми, а если не включат — не смогут освещать проблему. Это объясняет то, что из публичных обсуждений на Западе постепенно тема «Северных потоков» стала пропадать, при этом никто не сомневается, что она одна из самых важных на сегодняшний день.

Кроме того, в диверсиях на газопроводах «Северные потоки» США действительно самая выигрышная сторона. Например, немецким предприятиям уже нет смысла рассматривать запуска «Северный поток-2» в качестве крайнего варианта, теперь это попросту невозможно, они будут вынуждены закупать американский СПГ по очень высокой цене.

Многие факты указывают на то, что США могли стоять за атаками на «Северные потоки», в том числе и заявление американского лидера, в котором он говорит, что закроет тему газопроводов раз и навсегда. Однако теперь западные СМИ не могут обсуждать эту тему, по крайней мере, открыто.