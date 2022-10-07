Президент Литвы призвал Евросоюз создать систему устрашения России
2022-10-07
11:44
Гитанас Науседа обратился к главам стран Европы с призывом создать коллективную систему устрашения против России.
Европа должна выстроить систему устрашения против России, об этом журналистам заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"У России не должно возникать желания проверить нашу решимость на прочность. Поэтому устрашения, устрашения, должно быть как можно больше устрашения", — сказал глава Литвы.
Гитанас Науседа подчеркнул, что Европейский союз должен быть сильным, не давая возможности собой манипулировать.
Опубликовано: Максим Алексеев
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