Внука Пугачевой Никиту Преснякова призвали в армию
2022-10-07
13:22
Об этом сообщает источник, который близок к Московскому Губернскому театру. Пиар-директор артиста отказалась комментировать эту новость.
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков призван на военную службу в рамках проходящей в России частичной мобилизации, сообщает Рамблер со ссылкой на источник, который близок к Московскому Губернскому театру.
СМИ сообщают, что Никиту мобилизовали прямо с репетиции. Пресняков-младший задействован в постановке «Безымянная звезда», показы которого намечены на 3 и 4 ноября
Пиар-директор артиста отказалась комментировать новость о его мобилизации.
Как сообщает Народная милиция ДНР, первая группа частично мобилизованных уже прибыла в зону спецоперации этой республики.
Ранее юрист Глеб Подъяблонский в интервью «Вечерней Москве» пояснил, кто подлежит частичной мобилизации.
В Москве и других регионах России приняты меры по поддержке мобилизованных граждан и их семей, а также добровольцев.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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