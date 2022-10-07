Внука Пугачевой Никиту Преснякова призвали в армию

Об этом сообщает источник, который близок к Московскому Губернскому театру. Пиар-директор артиста отказалась комментировать эту новость.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков призван на военную службу в рамках проходящей в России частичной мобилизации, сообщает Рамблер со ссылкой на источник, который близок к Московскому Губернскому театру.

СМИ сообщают, что Никиту мобилизовали прямо с репетиции. Пресняков-младший задействован в постановке «Безымянная звезда», показы которого намечены на 3 и 4 ноября

Пиар-директор артиста отказалась комментировать новость о его мобилизации.

Как сообщает Народная милиция ДНР, первая группа частично мобилизованных уже прибыла в зону спецоперации этой республики.

Ранее юрист Глеб Подъяблонский в интервью «Вечерней Москве» пояснил, кто подлежит частичной мобилизации.

В Москве и других регионах России приняты меры по поддержке мобилизованных граждан и их семей, а также добровольцев.