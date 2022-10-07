Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира

2022-10-07

13:44

7 октября гражданин Беларуси Алесь Беляцкий удостоился Нобелевской премии мира.

Днём пятницы Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира гражданину Беларуси Алесю Беляцкому, украинскому Центру гражданских свобод и российскому правозащитному центру "Мемориал", который судился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровом и признан иноагентом в России.

Примечательно, что Беляцкий работал на признанный экстремистской организацией в Беларуси правозащитный центр "Весна" и с 2021 года по настоящий момент находится под стражей.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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