Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира
2022-10-07
13:44
7 октября гражданин Беларуси Алесь Беляцкий удостоился Нобелевской премии мира.
Днём пятницы Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира гражданину Беларуси Алесю Беляцкому, украинскому Центру гражданских свобод и российскому правозащитному центру "Мемориал", который судился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровом и признан иноагентом в России.
Примечательно, что Беляцкий работал на признанный экстремистской организацией в Беларуси правозащитный центр "Весна" и с 2021 года по настоящий момент находится под стражей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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