Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира

7 октября гражданин Беларуси Алесь Беляцкий удостоился Нобелевской премии мира.

Днём пятницы Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира гражданину Беларуси Алесю Беляцкому, украинскому Центру гражданских свобод и российскому правозащитному центру "Мемориал", который судился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровом и признан иноагентом в России.

Примечательно, что Беляцкий работал на признанный экстремистской организацией в Беларуси правозащитный центр "Весна" и с 2021 года по настоящий момент находится под стражей.