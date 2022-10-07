Стремоусов: солдаты ВСУ расстреляли 16 мирных жителей в Херсонской области

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что украинские войска расстреляли 16 человек в регионе.

7 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов экстренно сообщил, что бойцы вооружённых сил Украины расстреляли шестнадцать мирных жителей в селе Великая Александровка в Херсонской области просто за то, что они попались на глаза украинцам во время их контрнаступления.

По словам Стремоусова, в настоящий момент контрнаступление ВСУ на Херсонщину считается подавленным, поскольку войска Украины встрали у линии обороны из-за невозможности продолжать ведение боя.