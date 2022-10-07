По мнению медиков, пожилым людям вредно пить жирное молоко

Врач-гериатр Надежда Рунихина предупредила: в пожилом возрасте необходимо снижать жирность молока и молочных продуктов.

Ограничивать употребление молока и молочных продуктов людям преклонного возраста не стоит. Молочный белок хорошо усваивается и может входить в ежедневное меню. Однако важно обратить внимание на жирность.

«Молочные продукты не противопоказаны в пожилом возрасте, мы делаем ограничения только на высокую жирность молочных продуктов, даем рекомендации по снижению жирности молочных продуктов»

Особую осторожность стоит соблюдать людям с непереносимостью молочных продуктов, в этом случае их вовсе стоит исключить из рациона.